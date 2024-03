Proponen que los clubes de Mendoza exijan certificado de antecedentes penales a sus cuerpos técnicos

Giuliana Diaz (14).jpeg La diputada provincial Giuliana Díaz ideó este proyecto de ley sobre la exigencia a clubes de antecedentes penales a sus cuerpos técnicos. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

La autora del proyecto viene desde el año pasado trabajando en el tema "a raíz de varias situaciones que se dieron por denuncias de abusos contra niños por parte de personas pertenecientes a los cuerpos técnicos de ciertas entidades deportivas". Y consideró que "era necesario brindar una herramienta legal que le dé seguridad a las familias y a los clubes con respecto a las personas que se quedan a cargo durante las actividades deportivas de niños y adolescentes”.

Esta semana, la comisión de Turismo y Deporte de la Cámara de Diputados de Mendoza trató en su reunión de tablas la iniciativa de Díaz que tiene por finalidad establecer "la obligatoriedad para todas las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado de Mendoza de exigir, de forma previa a la incorporación de cualquier persona al cuerpo técnico, un certificado de antecedentes penales vigente y emitido por autoridad competente".

La diputada radical Giuliana Díaz aclaró que su proyecto "está abierto a todo tipo de modificaciones y correcciones porque queremos que la ley garantice espacios de deporte seguro donde los padres lleven a sus hijos a tal o cual deporte y sepan que esa persona a cargo está habilitada".

Abarcaría también a las comisiones directivas y a equipos amateurs

El proyecto de ley busca “propender a la generación de espacios seguros, es decir, que cada institución deportiva cuente con los medios necesarios para que cada persona que asista a sus instalaciones pueda desenvolverse de forma plena y sin sufrir vulneraciones de ninguno de sus derechos, especialmente los que velan por su integridad sexual”.

El certificado de antecedentes penales de quienes integren los cuerpos técnicos de sus equipos deportivos, sea en fútbol o cualquier otra práctica que ofrezca el club, "podrá ser utilizado las veces que lo desee por la persona aspirante al cargo, siempre que mantenga su vigencia, lo cual evita que tenga que realizar gastos excesivos y permite que lo utilice en distintas competencias, categorías e instituciones deportivas de las que quiera formar parte", propone la iniciativa legislativa.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 12.02.12.jpeg La diputada provincial Giuliana Díaz es también jugadora de futsal e integra la comisión femenina de la Liga Mendocina de Fútbol. Gentileza Giuliana Díaz

En el texto del proyecto se entiende que forman parte del cuerpo técnico y estarán exigidas de presentar certificado de antecedentes "las personas a cargo de la dirección técnica y sus auxiliares; personas a cargo de la preparación física; kinesiólogos, nutricionistas, el DT, ayudante de campo; personas a cargo del entrenamiento de arqueros y/o arqueras; y toda otra persona que se desempeñe en cargos con funciones similares”.

Tomba entrenamiento horizontal.jpg Una práctica de fútbol del Tomba, club que esta semana suspendió y apartó de su plantel a los futbolistas presos acusados de abuso sexual. Archivo

Así como buscan también incluir en la exigencia de antecedentes a las comisiones directivas de los clubes (presidentes, vices, vocales, etcétera). Y que su implicancia a su vez llegue a los equipos amateurs y no solo profesionales con los que cuenta cada club mendocino.

Con su proyecto en pleno trabajo en comisiones en Diputados, Giuliana Díaz anticipó que "van a estar buenos los aportes que nos hagan el director de Deportes de la Provincia y también las instituciones deportivas; es importante la tarea colectiva del poder legislativo, el Ejecutivo y las instituciones privadas o públicas involucradas en este proyecto de ley".

"El certificado de antecedentes penales nos ayuda a avanzar un paso sobre el cuidado y la protección de las niñas, los niños y adolescentes; es un trámite que no requiere presupuesto por parte de las instituciones, es totalmente online y gratuito para quien lo requiera", explicó Giuliana Díaz, y enfatizó:

"No estamos metiéndonos en la elección del club para contratar su personal, solo queremos evitar situaciones que no queremos que pasen y que vemos que están pasando".

Se consideran asociaciones civiles deportivas “a todas las personas jurídicas privadas constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas comunitarias o sociales, recreativas, amateurs o profesionales en todas sus disciplinas”.

Las asociaciones civiles de primer grado son “aquellas personas jurídicas privadas constituidas legalmente, originadas a partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, cuyas actividades son llevadas a cabo sin multas de lucro”. Mientras que las asociaciones civiles de segundo grado son “aquellas personas jurídicas privadas constituidas legalmente, cuyas actividades son llevadas a cabo sin fines de lucro y que nuclean a más de una asociación civil de primer grado”.

La Subsecretaría de Deportes sería la autoridad de aplicación

Este proyecto de ley prevé designar como autoridad de aplicación y control a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza, o el organismo que en el futuro la reemplace. Esta área gubernamental deberá "controlar la implementación y registrar los incumplimientos que se produzcan". Además la iniciativa establece que Deportes "deberá asesorar y realizar recomendaciones a las asociaciones civiles deportivas con sede social en la provincia a fin de garantizar una mejor implementación".

De prosperar y aprobarse en la Legislatura de Mendoza, los clubes que no cumplan con las disposiciones previstas en esta ley serán sancionados quitándoles la posibilidad de participar o competir en el torneo y/o liga deportiva correspondiente a su categoría hasta su finalización.

"Me han invitado a participar con el fin de analizar todos los puntos; obviamente es un tema que nos preocupa a todos, y nos duele, tratándose de menores. Pero al ser el órgano de aplicación la Subsecretaría de Deportes, como dice el proyecto, quiero escuchar a los legisladores para ver si es viable y efectiva la aplicación y el control de la ley", anticipó por su parte el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

Federico-Chiapetta.jpg

En tanto, Giuliana Díaz, como jugadora de futsal y presidenta de la comisión femenina de la Liga Mendocina de Fútbol, comentó que "yo juego en la Liga que está afiliada al Consejo Federal y a AFA, pero quiero que esta ley abarque a todos por igual, también a aquellos deportes menos visibles y que juegan torneos amateurs".