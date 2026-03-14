Pronóstico del tiempo: se espera un fin de semana inestable con lluvias y viento Zonda

El domingo 15 traerá un breve respiro térmico. Se espera nubosidad variable con un leve ascenso de la temperatura, impulsado por vientos suaves del noreste. Los termómetros alcanzarán una máxima de 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en 16°C, configurando una tarde agradable para actividades al aire libre, aunque con nubosidad persistente en alta montaña.

Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza al comienzo de la semana laboral. Para el lunes 16, el pronóstico indica condiciones de cielo parcialmente nublado con tormentas durante la madrugada y un nuevo descenso de la temperatura debido a vientos moderados del sur. Las precipitaciones también se harán presentes en la cordillera, con una máxima estimada en 26°C.

Finalmente, el martes 17 se perfila como el día más fresco del periodo. Se mantendrán las condiciones de nubosidad y la probabilidad de tormentas, acompañadas nuevamente por vientos del sector sur. Para esa jornada, se espera que la temperatura máxima no supere los 24°C, con una mínima de 15°C, consolidando una tendencia de tiempo inestable en todo el territorio provincial.