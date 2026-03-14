Tras un inicio de marzo con registros variables, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó un panorama de inestabilidad con lluvias para los próximos días en la provincia. Incluso para esta jornada el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Malargüe.
Pronóstico del tiempo: se espera un fin de semana inestable con lluvias y viento Zonda
Las lluvias seguirán marcando la agenda de los mendocinos en los próximos días, muestra el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas
El ingreso de frentes fríos y la presencia de tormentas marcarán la agenda de los mendocinos, con un alivio térmico que se hará sentir especialmente hacia el inicio de la próxima semana.
Se esperan tormentas y viento Zonda en el Sur
Para este sábado 14 de marzo, se prevé una jornada algo nublada con presencia de precipitaciones durante la madrugada. La llegada de vientos del sector sur, que luego rotarán al noreste, provocará un marcado descenso de la temperatura, situando la máxima en 26°C y la mínima en 16°C. En la zona de cordillera, el cielo permanecerá parcialmente nublado.
El domingo 15 traerá un breve respiro térmico. Se espera nubosidad variable con un leve ascenso de la temperatura, impulsado por vientos suaves del noreste. Los termómetros alcanzarán una máxima de 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en 16°C, configurando una tarde agradable para actividades al aire libre, aunque con nubosidad persistente en alta montaña.
Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza al comienzo de la semana laboral. Para el lunes 16, el pronóstico indica condiciones de cielo parcialmente nublado con tormentas durante la madrugada y un nuevo descenso de la temperatura debido a vientos moderados del sur. Las precipitaciones también se harán presentes en la cordillera, con una máxima estimada en 26°C.
Finalmente, el martes 17 se perfila como el día más fresco del periodo. Se mantendrán las condiciones de nubosidad y la probabilidad de tormentas, acompañadas nuevamente por vientos del sector sur. Para esa jornada, se espera que la temperatura máxima no supere los 24°C, con una mínima de 15°C, consolidando una tendencia de tiempo inestable en todo el territorio provincial.