Pronóstico del tiempo en Mendoza: sube la temperatura y el domingo la máxima llegará a los 25°

Según el reporte de Contingencias Climáticas, este viernes se registrará una máxima de 21º centígrados (C) y una mínima de 9ºC.

Para la jornada de este viernes hay un alerta de heladas en el Oasis Norte - Este: Junín: 4 C; Los Campamentos, El Marcado y Santa Rosa: 1 a 2.5 C. Valle de Uco: Tunuyán, Tres Esquinas y Vista Flores: -2.5 a -1 C. San Rafael y G. Alvear: -0.5 C a +2.2 C.