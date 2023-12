El meteorólogo Federico Norte explicó que desde este jueves "empieza en un período de mucho calor. Los primeros días se va a nota en las máximas y las mínimas van a ser tolerables".

"Pero desde el lunes empiezan mínimas y máximas muy altas, se instala una onda de calor que va a durar muchos días y no sé si se mezcla o no con la famosa onda de calor de Navidad porque no hay modelos meteorológicos que digan por ahora qué va a pasar en la fecha navideña", detalló Norte.