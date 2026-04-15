Pronóstico del tiempo: el viento del sur hará bajar la temperatura para este miércoles

El pronóstico del tiempo adelanta una mejora

A pesar de esta baja de temperaturas, desde el jueves las condiciones mejoran con repunte del termómetro. El día comenzará con una mínima de 12 grados y una máxima que treparía a los 25 grados.

Esto se mantendrá durante el viernes, con un leve aumento de la mínima, la cual rondará los 14 grados, y una máxima de 25 grados.

Para el sábado seguirán las condiciones de estabilidad, pero, según el pronóstico del tiempo, el domingo se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso con una máxima que llegará apenas a 15 grados.