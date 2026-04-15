El viento del sur que sopla desde la noche del martes provocará un descenso de la temperatura para este miércoles, según el pronóstico del tiempo. Pero el jueves, viernes y sábado las máximas vuelven a subir y serán días agradables. El otoño se sentirá más desde el domingo.
Pronóstico del tiempo: el viento del sur hará bajar la temperatura para este miércoles
Tras un amanecer nublado con viento del sur, el pronóstico del tiempo indica que hoy estará más fresco. Desde el jueves las temperaturas vuelven a subir
El doctor en meteorología Maximiliano Viale detalló a radio Nihuil que el día arrancó nublado y con lluvias o lloviznas en algunos sectores. Con el correr de las horas el cielo se despejará y no hay más chances de precipitaciones.
Pero como consecuencia de la circulación del viento del sur, la máxima para este miércoles será de 22 grados, mucho más baja que la del martes cuando parecía un día de verano.
El pronóstico del tiempo adelanta una mejora
A pesar de esta baja de temperaturas, desde el jueves las condiciones mejoran con repunte del termómetro. El día comenzará con una mínima de 12 grados y una máxima que treparía a los 25 grados.
Esto se mantendrá durante el viernes, con un leve aumento de la mínima, la cual rondará los 14 grados, y una máxima de 25 grados.
Para el sábado seguirán las condiciones de estabilidad, pero, según el pronóstico del tiempo, el domingo se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso con una máxima que llegará apenas a 15 grados.