Pronóstico del tiempo en Mendoza: este martes subirá la temperatura y estará ventoso

El pronóstico del tiempo para este martes indica "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Alerta de heladas. Cielo despejado en la madrugada. Presencia de aire muy seco", con una máxima probable de 25º y una mínima de 5º.

Pronóstico extendido

Martes: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Alerta de heladas: Cielo despejado en la madrugada. Presencia de aire muy seco. Mí­nimas: Oasis norte - este: -1 a 2 C. Valle de Uco: -3.5 a -0.5 C. San Rafael y G. Alvear: -1.0 a -2.3 C. Máxima: 25º Mínima: 5º

Miércoles: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 29º Mínima: 9º

Jueves: Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 29º Mínima: 10º

Viernes Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 28º Mínima: 11º

Sábado: Inestable con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Máxima: 30º Mínima: 12º

El extendido