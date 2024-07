Pronóstico del tiempo en Mendoza: comienza una semana de frío extremo con tiempo seco pero soleada

Pronóstico del tiempo en mendoza Otoño Frio Se viene un semana con mínimas bajo cero y máximas de un solo dígito. Foto: Axell Lloret / Diario Uno

Pero desde el jueves se va a intensificar el frío y regresarán las temperaturas bajo cero. La mínima será de 1 grado bajo cero, habrá heladas moderadas generales y la máxima alcanzará los 11 o 12 grados.

El viernes estará aun más frío con 0 o 1 grado bajo cero de mínima y 8 o 9 grados de máxima durante la tarde.

El fin del fenómeno del Niño y de las fuertes nevadas en la cordillera

Norte explicó que "el Niño que finalizó hace varias semanas ya no va a seguir impactando. Terminó definitivamente y ya no hay más semanas de inercia. Estamos en un estado neutro y va a seguir vigente por lo menos hasta agosto, y desde allí veremos cómo inicia el fenómeno de la Niña en la primavera".

pronostico del tiempo alta montaña.jpg Pronóstico del tiempo en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que como consecuencia de este estado neutro "se va a notar una disminución notable de la frecuencia de nevadas en la cordillera, nada que ver con lo que pasó en junio".

Adelantó que durante los primeros 15 días de julio, "salvo alguna situación extraordinaria que todavía no se visualiza, no va a haber nevadas en la alta montaña. Eso no significa que terminó de nevar, todavía es invierno y van a ocurrir nevadas, pero no con la frecuencia e intensidad de las ocurridas en junio".

►TE PUEDE INTERESAR: Empresa trucha, sueldos duplicados y el error clave: una pareja de jóvenes fue imputada por la estafa en Enlazados