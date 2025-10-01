Pronóstico del tiempo: cómo estará la primera quincena de octubre en la provincia de Mendoza

pronostico primera semana octubre Así se espera que sea la primera semana de octubre en la provincia de Mendoza.

En el comienzo de la segunda semana se espera que comience con una máxima de 20 °C y una mínima de 8° C. A lo largo de la semana las temperaturas irán ascendiendo, hasta llegar a los 33° C el viernes 10 de octubre.

El fin de semana terminará con temperaturas agradables, características de las épocas con máximas de 29° C.

pronostico segunda semana La temperatura irá ascendiendo a lo largo de la segunda semana.

Primavera en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico de los próximos tres meses en Argentina y como irá evolucionando la temperatura.

En cuanto a las temperaturas medias para el período octubre-noviembre-diciembre, el pronóstico climático indica que serán normales o superiores a la normal hacia el norte y noreste del país, así como en las provincias de Patagonia. Esta tendencia sugiere una primavera con temperaturas más elevadas que el promedio histórico en gran parte del territorio argentino.

Las provincias del NOA experimentarán temperaturas normales para la estación, mientras que la franja central del país será la zona más afectada por el calor. Específicamente, se esperan temperaturas superiores a la normal sobre Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, con mayor probabilidad de registrar valores por encima del promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse actualizada con los pronósticos en escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana disponible en su sitio web oficial.