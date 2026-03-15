En su pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento Zonda para este lunes en gran parte de la provincia de Mendoza, con nivel naranja para el sur y amarillo para varios sectores del centro y norte provincial.
Pronóstico del tiempo: alerta por viento Zonda en Mendoza parte este lunes
El viento Zonda afectará a Malargüe y parte de San Rafael con mayor intensidad. También rige alerta para el Valle de Uco, Gran Mendoza, Norte y Este provincial
De acuerdo con el SMN, el nivel naranja afectará principalmente a Malargüe y parte del departamento de San Rafael, donde el fenómeno podría presentarse con ráfagas intensas, reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y condiciones de baja humedad.
En tanto, el SMN mantiene alerta amarilla por viento Zonda para el Valle de Uco, el Gran Mendoza, la Zona Norte y sectores del Este provincial, especialmente en Junín y Rivadavia.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan evitar actividades al aire libre, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante posibles incendios o complicaciones respiratorias.
Pronóstico del tiempo: lluvias durante la madrugada y la mañana antes del viento Zonda
Para este lunes se espera una jornada parcialmente nublada, con tormentas durante la madrugada y la mañana en el sur provincial y posterior descenso de la temperatura. También se prevén vientos moderados del sector sur, mientras que en la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura en el Gran Mendoza será de 26° para la máxima y de 17° para la mínima.
El pronóstico indica que las condiciones inestables continuarán el martes, con cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas y descenso térmico, con una máxima estimada en 24°. Para el miércoles se anticipa una mejora del tiempo, con ascenso de la temperatura, vientos leves del sur y máxima de 25°.