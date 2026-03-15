Pronóstico del tiempo: alerta por viento Zonda en Mendoza parte este lunes

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan evitar actividades al aire libre, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante posibles incendios o complicaciones respiratorias.

Zonda okk

Pronóstico del tiempo: lluvias durante la madrugada y la mañana antes del viento Zonda

Para este lunes se espera una jornada parcialmente nublada, con tormentas durante la madrugada y la mañana en el sur provincial y posterior descenso de la temperatura. También se prevén vientos moderados del sector sur, mientras que en la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura en el Gran Mendoza será de 26° para la máxima y de 17° para la mínima.

El pronóstico indica que las condiciones inestables continuarán el martes, con cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas y descenso térmico, con una máxima estimada en 24°. Para el miércoles se anticipa una mejora del tiempo, con ascenso de la temperatura, vientos leves del sur y máxima de 25°.