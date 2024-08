“Cuando yo tenía siete años mi papá me prometió que me iba a hacer el auto de Los Picapiedras porque a mí me gustaba mucho la serie, cuestión que siempre siguió diciendo te lo hago este año y nunca lo hizo. Han pasado 20 años, pero el señor lo logró”, explicó Maqui alegre en su video.

Asimismo, la usuaria de redes sociales destacó que su flamante “Troncomóvil” tiene un motor 4 tiempos de 110 c.c. y que tiene cambios (primera y marcha atrás). Luego, salió a probarlo por la calle junto a su padre y amigos.