Esta semana desde ANSES confirmaron que ya cuentan con el dinero para retomar con el pago del Programa Acompañar y, en los próximos días darán a conocer más certezas de esta asistencia para mujeres y personas LGBTI+ que sufren violencia de género en todo el país. De hecho, también se les pagará a los beneficiarios que dejaron de recibir este bono.

Mientras que el otro punto a destacar es que las nuevas inscripciones al Programa Acompañar se reanudarán cuando se retomen los pagos, explicaron desde ANSES. Actualmente son muchas las mujeres y personas LGBTI+ que esperan la respuesta para ser dadas de alta.

Programa Acompañar: de cuánto es el monto y cuándo se paga

El monto a cobrar por los beneficiarios del Programa Acompañar corresponde a una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre asciende a $268.056,50 y en octubre será de $271.571,22

Y, las fechas de pago se darán a conocer una vez que el Gobierno nacional termine de revisar a los beneficiarios luego de las nuevas medidas del Decreto N° 755/2024 publicado en el Boletín Oficial

Desde ANSES explicaron que, además de contar con el dinero para retomar con los pagos, se les abonará a los titulares que se les suspendió el pago y cumplan con los nuevos requisitos.

En julio el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $254.231,91 y en agosto de $262.432,93.

Los nuevos cambios que se introdujeron en el Programa Acompañar

Estos son los cambios que se introdujeron en el Programa Acompañar tras el Decreto N° 755/2024 publicado en el Boletín Oficial.

Los beneficiarios del Programa Acompañar reciben una asignación económica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil durante 3 meses consecutivos (antes eran seis)

reciben una asignación económica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil durante 3 meses consecutivos (antes eran seis) Ahora hay que acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género (antes no era necesario)

Este beneficio que, según el último reporte de datos públicos, alcanzó en 2023 a más de 350.000 mujeres y personas LGBTI+, ascenderá desde septiembre a un monto de $268.056,50.

Requisitos para acceder al Programa Acompañar

Los requisitos para acceder al Programa Acompañar son los siguientes: