Programa Acompañar 2024: cuáles son los nuevos requisitos para anotarse al plan que paga ANSES

El Programa Acompañar 2024 tiene como objetivo promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Las dos nuevos requisitos son:

Se requerirá la acreditación de situación de riesgo por violencia por motivos de género bajo carácter condicional mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local o provincial

Se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género

El Programa Acompañar consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante tres (3) períodos mensuales consecutivos,

Este beneficio que, según el último reporte de datos públicos alcanzó en 2023 a más de 350.000 mujeres y personas LGBTI+, ascenderá desde septiembre a un monto de $268.056,50.

Programa Acompañar: quiénes pueden solicitar la ayuda

Podrá requerir la prestación del Programa Acompañar 2024 toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años de edad.

El Programa Acompañar es compatible con las siguientes asignaciones: