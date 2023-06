Productos de belleza que no debes aplicar nunca en tu piel

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos caseros para agrandar zapatos que aprietan

NO LO RECOMIENDO! Los productos de skincare que no me gustan.

Por otro lado Dadatina no recomienda comprar y usar los conocidos labiales voluminizadores. Estos labiales solo irritan la piel, ya que tienen ingredientes como mentol, canela, etc. De esa manera los labios se hinchan y quedan grandes, pero esa sensación duele, molesta, y no es algo sano para la piel.

Por último, la influencer argentina no recomienda aplicar en la piel el agua de rosas. En algunos casos, los productos con agua de rosas contienen mucha esencia y la piel termina irritada y dañada. Incluso se ha comprobado que la piel puede generar una reacción alérgica o lo que se conoce como rosácea.

Por último, las toallitas desmaquillantes son otro de los productos que no se recomienda aplicar en la piel. Las toallitas irritan la piel, solo barren el maquillaje (es decir que no lo retira por completo), y cada vez son más las marcas que han dejado de crear este tipo de productos.