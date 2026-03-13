Prestadores de discapacidad están de paro y 108 instituciones advierten una crisis sin precedentes

Las medidas de fuerza volverán a realizarse el miércoles 18 y el jueves 19.

Movilización discapacidad La última medida de fuerza frente a las oficinas de INCLUIR Salud.

Sin fondos para sostener el sistema

Kretshmar advirtió que la falta de pagos generó un escenario límite para las instituciones, que deben afrontar gastos básicos como salarios, combustible, transporte y compra de insumos.

“Hoy estamos sin cobrar y sin poder afrontar gastos como combustible o insumos. Durante un tiempo pudimos sostenernos con financiamiento, pero los bancos ya no nos prestan dinero”, aseguró y recalcó que el caso es tan grave que a pesar de los planteos judiciales iniciados y la ley vigente, como es la Emergencia en Discapacidad, "no se cumple".

La situación afecta a centros de día, centros terapéuticos, transportistas y profesionales que trabajan con personas con discapacidad, servicios que dependen del sistema de prestaciones financiado a través de obras sociales y del Estado.

Marcha discapacidad Los presradores y profesionales reclaman una millonaria deuda por parte del Estado nacional.

Reclamo por aranceles y pagos atrasados

Los prestadores también cuestionan que los aranceles del sistema se fijaron sin contemplar la actualización correspondiente al año anterior, lo que generó un fuerte desfasaje frente a la inflación.

Esto agravó la crisis económica de las instituciones, que aseguran que hoy trabajan con valores que no cubren los costos reales de funcionamiento. Las prestaciones deberían estar con un 40% de aumento.

El referente de los prestadores de discapacidad admitió que hay una excelente relación con las autoridades de Salud de Mendoza, como es el caso de la dirección de Doscapacidad y el ministro Rodolfo Montero, pero no se trata de una problemática nacional, sino que es federal.

"Acá ni siquiera alcanza con el pago que haga PAMI, debe pagar INCLUIR Salud y Nación. Es un problema nacional y hay una ley que no se cumple", soltó con indignación.

Tensión tras la última movilización

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión en todo el país. En la última movilización realizada en Buenos Aires, familias y prestadores denunciaron haber sido reprimidos durante la protesta, lo que profundizó el malestar del sector.

Además, cuestionan anuncios oficiales sobre la restitución de pensiones por discapacidad. “Se dijo que a las personas que habían sido dadas de baja se les devolvió la pensión, pero lo cierto es que muchas familias siguen sin respuestas”, indicaron.

Sistema en riesgo

Los prestadores advierten que, si no se regularizan los pagos en el corto plazo, muchas instituciones podrían dejar de funcionar, lo que afectaría directamente a cientos de personas con discapacidad que reciben tratamientos y acompañamiento diario.

“Estamos sosteniendo el sistema como podemos, pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder seguir así”, concluyeron desde el sector.