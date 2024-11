Prepara un esponjoso pan integral en simples pasos con esta receta

Embed - Flor Sicilia on Instagram: "Receta Pan integral Levadura: En un recipiente colocas un sobre de lavdura, 1 cucharada de harina, 1 cucharada de miel y 1/4 taza de agua tibia. Mezclas y reservas 10min para q leve Preparación: En un bowl, colocas un paquete de harina Le haces un hueco en medio, y al rededor espolvoreas 1 cucharada de sal, yo uso marina. Sin que caiga al centro. Luego en el centro ( el hueco) le colocamos, 3/4 de aceite de oliva, semillas si queres, la levadura que preparamos al principio, y 1 taza y media aprox de agua tibia. Integras con cuchara o manos… y listo. Lo colocas en el recipiente q quieras, yo uso las budineras que con esta preparación me salen esos 2 panes divinos. Luego lo colocas en la Essen 40 min. y listorti. O al horno, yo no lo uso más jajajaj Después cuando se enfría lo corto en rodajas y pongo en bolsitas ziploc y al frezzer! Voy bajando bolsita x bolsita q voy necesitando #ricoyfacil #comesano #essen #cuadradaessen #budineras #panintegralcasero"

