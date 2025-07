Prepara un aromatizante de menta y eucalipto para tu hogar: tus invitados te llenarán de elogios

No hay nada más incómodo para nuestros invitados que entrar en casa y que perciban olores que tu no habías notado. Un aromatizante puede ser la solución a este problema, pero no hace falta que gastes una millonada en los productos que venden en el mercado.

Puedes preparar tu propio ambientador en casa, escogiendo los ingredientes que más te gustan. Algunos de los aromas más comunes son vainilla, lavanda, naranja, limón, manzana y canela. No obstante, te compartimos una receta que hará que tu hogar tenga un aroma único.