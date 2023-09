Preocupa a los médicos de terapia intensiva de Mendoza el éxodo de colegas hacia Chile

“Cada vez hay menos hospitales en los que los médicos de terapia intensiva son especialistas. Esto ocurre en el Hospital Central, en la Clínica de Cuyo, y en dos o tres instituciones más de la provincia, no más”, reveló.

"El problema -manifestó el profesional- es que en muchas instituciones creen que en la terapia intensiva puede trabajar cualquier médico, un clínico, un cirujano, un anestesiólogo".

"En las instituciones tanto privadas como públicas, el 70% de los médicos que trabajan en los servicios de terapia intensiva no son intensivistas"

El punto es que, tal y como lo explicó el médico, el Consejo Deontológico permite que estos profesionales no especializados en terapia ocupen estos lugares. Sin embargo, a los médicos intensivistas no se les permite operar, ni colocar anestesia, aunque sepan hacerlo.

Por otra parte, solamente los propios intensivistas pueden dar los parámetros justos para cobrar un cánon acorde a la complejidad de la tarea de que realizan y hasta el momento, no existía una organización que lo determinara.

El profesional explicó: “No podemos desproteger la especialidad, las instituciones no pueden poner a cualquier médico a manejar un respirador, porque esto puede empeorar el problema del paciente. Nosotros queremos que en una terapia sólo pueda trabajar un intensivista”.

Pocos interesados en especializarse en terapia intensiva

Según explicó Pagella, cada vez son menos los interesados en esta especialidad.

Esto también tiene que ver con que los espacios de formación no son óptimos.

Contó que realizó su especialización en el hospital Lagomaggiore, pero que actualmente la mayoría de los médicos que terminaron su residencia en el "Lago" se han ido.

“Éramos 12 compañeros de residencia en terapia intensiva del Lagomaggiore, y solo quedaron dos”, lamentó.

Según contó Pagella, la residencia del Lagomaggiore fue una de las mejores de Mendoza. “La residencia en terapia intensiva se dejó caer en el Lagomaggiore. Hoy está desarmada”, acusó.

El médico destacó que ha habido quejas porque no tienen instructor de residentes y no se cumple con las horas de formación académica que también son parte de la residencia. “Las residencias tienen dos partes: una asistencial y otra académica, que son horas de clases. Los residentes del Lagomaggiore no las tienen".

Los médicos en formación dependen del profesional de guardia que les quiera explicar y que por no ser jefe de residentes no está obligado a hacerlo.

Por esto, Pagella comentó que todos los interesados en terapia intensivista quieren hacer su residencia en el Central, que sí forma gente y que sí tiene un servicio conformado sólo por especialistas en terapia intensiva.

El tentador pago de las guardias en Chile

Si bien tanto este especialista como otros que se están yendo a trabajar a Chile no sólo priorizan el sueldo, sino también las condiciones laborales, la cuestión económica es acuciante.

Pagella comentó que en Mendoza un médico de terapia intensiva tiene que realizar por lo menos 8 guardias por mes para poder vivir dignamente.

En cambio, ese sueldo lo gana en cuatro guardias de 1.000 dólares cada una.

La comparación parece insólita, pero es real.

"Un médico de terapia intensiva gana 250.000 pesos en un mes. En un año, la cifra es de 3,2 millones de pesos. Esta cifra equivale a 4.300 dólares, aproximadamente. Es decir, cuatro guardias en Chile"

Lo más preocupante es que esta es la misma cuenta que saca un chico o chica que está haciendo su residencia y como lo describió el profesional, no hay manera de pararlos para que no se vayan.

"Si seguimos así, en 10 o 15 años no va a quedar un solo especialista en terapia intensiva"

Una especialidad que es pura vocación

Pagella destacó que el trabajo de terapia intensiva es puramente vocacional, porque en gran parte, consiste en convivir a diario con pacientes en estado terminal, lo que también implica tener que estar en contacto con sus familiares. No es tarea fácil, pero según el profesional. Una persona formada 100% en esta especialidad, está capacitada para hacerlo. Sin embargo, necesitan una retribución acorde a la complejidad y a la extenuante tarea que realizan.

El intensivista destacó que el hecho de realizar 8 guardias al mes, implica estar al menos 12 días viviendo en el hospital.

“Además, si la guardia fue muy extenuante, los médicos de terapia intensiva llegamos a nuestras casas filtrados. No nos recuperamos para hacer otra actividad en tan poco tiempo”, cerró.