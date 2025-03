Por qué usar lavanda si nos duele la cabeza y cómo utilizarla

La lavanda es una de las plantas más bellas que podemos encontrar, y es que con su característico color lila, la planta se roba la atención de cualquiera que pasa a su lado, y lo mismo ocurre con su aroma inconfundible. Además de estos aspectos completamente estéticos, la lavanda cuenta con una gran cantidad de propiedades medicinales, y es que es una de las más elegidas a la hora de hacerle frente a un dolor de cabeza.

lavanda (1).jpg

Cómo usar la lavanda para eliminar el dolor de cabeza

Muchas veces ocurre que no se toma real dimensión del significado que puede tener contar con una planta en nuestra vida, y es que más que un elemento de decoración pueden convertirse en grandes aliados. No solo hay que elegir plantas por si son lindas o no, sino que debemos adecuarnos a los beneficios que puede aportarnos en aspectos medicinales, espirituales y energéticos.