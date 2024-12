Por qué traer lavanda en casa: el poderoso beneficio del Feng Shui

Hablar de la importancia que le da el Feng Shui a las plantas es recalcar una vez más los importantes aportes que brinda gracias a las cualidades energéticas que presentan. Hay plantas como el romero, albahaca, menta o lavanda, que logras potenciar rituales y amuletos específicos, de acuerdo a las propiedades de cada una de ellas.

En esta ocasión la planta que se destaca de cara a lo que es el fin de año es la lavanda, y es que para el Feng Shui esta aromática es vital para un ritual de los más poderosos para la filosofía Oriental en lo que respecta a la atracción de buena suerte. Este ritual en particular no requiere de más ingredientes que esta planta, y es que sus propiedades no solo atrae la suerte, sino que también te protege las malas energías.

lavanda 3.jpg

Hay que entender que de acuerdo a como la valora el Feng Shui, la lavanda es un símbolo de pureza, serenidad y tranquilidad, por lo que esta planta aromática es de las más poderosas a la hora de afrontar rituales vinculados a la limpieza energética y protección del hogar y otros espacios. Según quienes más saben de la filosofía oriental, la presencia de lavanda en el hogar favorece la relajación, promueve la armonía y fomenta el crecimiento espiritual personal.

El ritual que se destaca y tiene como protagonista exclusivamente a la lavanda es muy sencillo de llevar a cabo y es que el Feng Shui detalla que debemos colocar como un racimo seco o como planta, en el ingreso de la casa. De esta forma no solo absorberá el sol y el agua, sino también las malas energías que busquen entrar a tu hogar.