 La planta ideal para flojos: no necesita agua, sol ni fertilizante

Hay personas que no están hechas para tener plantas en su casa, y es que prestarle atención a los cuidados básicos que necesita, no son su fuerte, por lo que deben buscar plantas acordes a sus "capacidades". Existe una planta ideal para este tipo de personas, ya que se trata de una especie que necesita de muy poca agua, no hace falta que le dé el sol, ni requiere que le pongas fertilizante a la tierra.

Ni agua, ni sol, ni fertilizante: la planta ideal para flojos

Hay miles y miles de especies de plantas ideales para decorar el interior y el exterior de nuestra casa, las cuales podemos elegir de acuerdo a nuestros gustos, es decir tamaño, color, forma, entre otras características. Además, podemos aprovechar incluso alguna particularidad de las distintas especies, por lo que las plantas son infaltables en el hogar.