Por qué un control remoto viejo puede hacerte ganar mucho dinero

control remoto Un control remoto viejo puede significar mucho dinero.

Por qué un control remoto puede valer mucho dinero

Los controles remotos antiguos pueden valer mucho dinero gracias a dos factores: los metales preciosos que guarda en su interior y el amor de los coleccionistas por los artículos vintage.

En el primero de los casos, su valor y la composición de los controles remotos van de la mano. A diferencia de la actualidad, en el pasado los aparatos electrónicos estaban hechos para durar y no para tener una vida útil de unos años. En esto tienen que ver mucho los materiales con los que se encontraban hechos.

En el caso de un control remoto, lo que presenta valor es la placa verde que guarda dentro de su carcasa . Esta placa posee, entre sus componentes, oro de alta pureza en los puntos de contacto y plata y cobre en las soldaduras y vías conductoras. Si bien no es mucho, se puede ganar una cantidad importante de dinero cuando se junta una cantidad grande.

En tanto, en el segundo de los casos, un control remoto puede llegar a valer mucho dinero en plataformas de comercio electrónico. E incluso, si se ganara poco, ya sería una ganancia más grande que la de simplemente arrojar el aparato a la basura.

control remoto viejo Qué se puede hacer con un control remoto viejo para ganar dinero.

¿Cómo saber si tu control remoto viejo tiene valor?

Antes de publicarlo en internet o llevarlo a un centro de reciclaje, haz esta pequeña inspección para evaluar su potencial: