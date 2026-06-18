Con el paso del tiempo, uno no se da cuenta, pero es enorme la cantidad de basura electrónica que se puede juntar en un hogar. Es muy común abrir un cajón y encontrarse con un control remoto viejo, de esos que hay que hacer memoria para saber a qué televisor o aparato le correspondía.
Por qué un control remoto viejo puede hacerte ganar mucho dinero
Ese aparato lleno de polvo que guardas en el cajón de los recuerdos tiene un valor insospechado. Descubre por qué los expertos en tecnología y los coleccionistas están buscando estos dispositivos
La primera opción, salvo que te guste acumular cosas, es tirar a la basura ese control remoto, pero puede ser que al hacerlo estés arrojando una pequeña fortuna.
Esto se debe a que, en el último tiempo, como diría una serie de Netflix: "lo viejo aún funciona" o en este caso, puede llegar a ser muy valioso, ya que la tecnología vintage es capaz de traer amplios beneficios económicos.
Por qué un control remoto puede valer mucho dinero
Los controles remotos antiguos pueden valer mucho dinero gracias a dos factores: los metales preciosos que guarda en su interior y el amor de los coleccionistas por los artículos vintage.
En el primero de los casos, su valor y la composición de los controles remotos van de la mano. A diferencia de la actualidad, en el pasado los aparatos electrónicos estaban hechos para durar y no para tener una vida útil de unos años. En esto tienen que ver mucho los materiales con los que se encontraban hechos.
En el caso de un control remoto, lo que presenta valor es la placa verde que guarda dentro de su carcasa . Esta placa posee, entre sus componentes, oro de alta pureza en los puntos de contacto y plata y cobre en las soldaduras y vías conductoras. Si bien no es mucho, se puede ganar una cantidad importante de dinero cuando se junta una cantidad grande.
En tanto, en el segundo de los casos, un control remoto puede llegar a valer mucho dinero en plataformas de comercio electrónico. E incluso, si se ganara poco, ya sería una ganancia más grande que la de simplemente arrojar el aparato a la basura.
¿Cómo saber si tu control remoto viejo tiene valor?
Antes de publicarlo en internet o llevarlo a un centro de reciclaje, haz esta pequeña inspección para evaluar su potencial:
- Revisa la marca y el modelo: Busca el código alfanumérico que suele venir en la parte frontal inferior o dentro del compartimento de las pilas. Googlerlo te dirá de inmediato si es una pieza rara.
- El estado de la tapa de las baterías: En el mundo del coleccionismo, un control sin su tapa trasera pierde hasta el 70% de su valor. Si la tiene, vas por buen camino.
- El estado de los resortes internos: Abre el compartimento. Si las baterías viejas se sulfataron y dejaron un polvo blanco o verde que destruyó los resortes de metal, su valor cae drásticamente. Si están limpios, tienes una joya funcional.