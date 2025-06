Por qué tomar té inglés y cómo hacerlo

Al té no hay que entenderlo como una simple bebida que acompaña la media tarde o el desayuno, sino que estamos frente a una infusión que, en la actualidad, es sumamente versátil y que no se limita exclusivamente al sabor para atraer a las personas. Ya no solo son las hierbas y frutas aquellos que protagonizan a esta bebida, sino que podemos encontrar hasta diversas combinaciones entre ambas.

Para los nutricionistas y especialistas en medicina, el té es una gran ayuda y es que de acuerdo hay protagonista de esta infusión, la persona puede aprovechar las propiedades de ella, por ejemplo, cuando bebe un té de manzanilla, se encuentra con beneficios vinculados a dolores de digestión. Cada uno de los tés que existen en la actualidad, tiene algo que aportar, y es que esto ocurre incluso con el té inglés.

te ingles 2.jpg

Hay que saber que el té inglés es una mezcla tradicional del té negro pero con hojas provenientes de diferentes orígenes. Esta bebida no es para cualquiera, ya que estamos frente a una infusión con un sabor muy fuerte y robusto, la cual puede beberse con leche y azúcar o también sin agregarle ningún tipo de endulzante u acompañamiento.

Los beneficios que tienen el té inglés pueden sorprender a más de uno, y es que los especialistas de Somos Jalos aseguran que esta infusión puede ayudarnos a mantenernos en un estado de alerta y concentración. Otro punto importante e interesante que tiene esta bebida es que favorece el bienestar cardiovascular.

Cómo preparar té inglés

El paso a paso para hacer este té inglés es muy sencillo, y es que tan solo deberemos cumplir con una serie de instrucciones para que la infusión quede de manera correcta y que no quede amarga, como suele pasar. Para ello deberemos cumplir con los siguientes pasos: