Por qué no se debe descargar Xuper TV en el celular: una aplicación peligrosa

Robo de datos bancarios: al no estar en tiendas oficiales como Google Play Store, estas apps suelen venir con troyanos diseñados para capturar credenciales de homebanking y contraseñas. Permisos abusivos: la aplicación solicita acceso a la cámara, el micrófono y la ubicación geográfica, funciones que no guardan relación con el streaming y que facilitan el espionaje.

Infraestructura de red vulnerable: al instalarse en un celular o TV Box, el malware puede infectar otros dispositivos conectados al mismo Wi-Fi, comprometiendo la seguridad de toda la familia.

"El ahorro de una suscripción mensual no justifica la pérdida total de la privacidad o el riesgo de enfrentar problemas legales en un contexto donde el control sobre el streaming pirata ha llegado a niveles de eficacia técnica nunca vistos", señalan los especialistas.

aplicacion, xuper tv Los dispositivos conectados a esta aplicación pueden dañarse.

Ante el inminente apagón de estas plataformas ilegales, los especialistas recomiendan migrar a servicios que ofrecen contenido gratuito de forma legítima, tales como Pluto TV, Vix o Rakuten, por nombrar algunas plataformas.

Mucho más que un riesgo técnico

Además de los riesgos técnicos, existe un marco legal que se está endureciendo. La transmisión de eventos protegidos, como partidos de fútbol, sin autorización constituye un delito de piratería. Organismos como LaLiga han anunciado medidas para rastrear y denunciar el uso de estas plataformas.

Aunque generalmente se persigue a los distribuidores, los usuarios tampoco están completamente exentos de consecuencias. El uso continuado de estas aplicaciones puede poner en riesgo la reputación digital y, en algunos casos, derivar en sanciones legales.