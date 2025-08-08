Por qué no hay que dormir con el pelo mojado

Pelo mojado No hay que dormir con el pelo mojado.

Además, cuando duermes con el pelo mojado, tus ojos, boca y nariz quedan expuestos a infecciones virales como un resfriado común. Seguro te habrás dado cuenta que al día siguiente de haber dormido con el cabello mojado sientes dolor en la garganta y la nariz tapada.

Por otro lado, tu piel se vuelve más vulnerable a las bacterias que afectan al cuero cabelludo. También podemos mencionar los problemas que pueden derivar en la fibra capilar por dormir con el cabello mojado.

La doctora Virginia Velasco, experta en tricología de la Clínica del doctor Morales Raya asegura: "El pelo absorbe muy fácilmente la humedad y el agua. Debido a su estructura química, cuando el pelo está mojado, se altera su capacidad de resistencia, es decir, se vuelve más frágil y vulnerable a agentes externos que pueden dañarlo. Por eso, no es aconsejable dejar el pelo húmedo durante mucho tiempo, siendo recomendable secarlo siempre a temperatura media".

Dormir pelo mojado Cabello mojado.

"Cuando tenemos el pelo mojado, es cuando es más frágil y, por eso, no es bueno irse a dormir con el cabello mojado. Con la fricción continua con la almohada, el pelo se encrespa y se puede romper. Además, el exceso de humedad tampoco es bueno para la salud. El cuero cabelludo puede inflamarse y si lo hacemos a menudo nos puede acarrear problemas de caspa, ya que el exceso de humedad altera uno de los hongos que habitan en la cabeza, ayudando a que prolifere su presencia", explica por otro lado M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santander.