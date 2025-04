¿Por qué mi perro está tan triste y qué significa? Cómo entender los motivos de dolor de nuestras mascotas

Lo cierto es que esa tristeza puede deberse a distintos motivos o razones que los cachorros no pueden poner en palabras ¿qué significa y cómo actuar? Continúa leyendo para descubrir qué hay detrás de la tristeza de tu perro, cómo detectarla y cuándo es necesario solicitar ayuda profesional.

perros - mascotas.jpg

Señales claras: cómo darse cuenta de que un perro está triste o decaído emocionalmente

Es posible leer el estado de ánimo de las mascotas a través del lenguaje corporal y comportamiento. El neurocientífico Gregory Berns explica que los perros no logran expresar de la misma forma que los humanos pero eso no significa que no sientan tristeza.