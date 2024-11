Por qué mi perro come papel y qué significa para la ciencia veterinaria

perro papel 2.jpg

Por qué mi perro come papel

Los especialistas en veterinaria canina cada vez son más importantes en la vida de los dueños de los perros y gatos. Ya no solo se encargan de educar sobre la salud en general y la alimentación, sino que también explican sobre los comportamientos que resultan indescifrables para los dueños, revelando qué significan.

Probablemente en más de una ocasión viste a tu perro con un bollo de servilleta, papel higiénico o incluso diario en su boca, no solo destruyéndolos sino también comiéndoselo. Si sos un dueño responsable, probablemente no solo trataste de sacárselo, sino que también te asustaste por lo que estaba pasando.

Aquellos que son especialistas en ciencia veterinaria han buscado quitarle dramatismo a esta situación que tiene como protagonista a tu perro, explicando no solo por qué lo hace el animal, sino también dando a conocer qué es lo que significa puntualmente este comportamiento. Si bien no es una situación grave, no hay que tomarla con liviandad.

Primero que nada es importante entender que esto puede ocurrir, de acuerdo a la ciencia veterinaria, en consecuencia de querer conocer su ambiente, hacerlo por aburrimiento, por cuestiones ligadas a la ansiedad por separación o incluso por cuestiones de salud vinculadas a la sensación de hambre constante.

Si bien depende de la raza, su tamaño y su capacidad de digestión, que un perro coma papel puede derivar en dolores digestivos como vómitos de diarrea y dolor abdominal, o una intoxicación importante.