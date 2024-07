No importa el esfuerzo implicado en focalizar la atención, el problema persiste y, cuando ya se ha vuelto crónico, se convierte en un enemigo del bienestar de la persona.

Persona distraida.jpg

¿Por qué me cuesta concentrarme, según la psicología?

Concentrarse en cualquier tipo de actividad implica centrar nuestra atención, de forma consciente e intencionada, en un objetivo concreto durante un período de tiempo relativamente extenso. Una buena concentración implica disponer de buena capacidad para bloquear los factores de distracción del entorno, tener habilidad para poner todos los recursos cognitivos en la tarea que se hace y evitar que nuestra mente nos haga perder el hilo de lo que tenemos que hacer.

La concentración es primordial para muchas actividades cotidianas: conducir, hacer un deporte, leer un libro, meditar, preparar la comida o escuchar a un amigo que necesita apoyo. La concentración, siempre, es un aspecto que debe ponerse en práctica para poder realizar estas actividades correctamente. De otra forma, puede pasarnos que no nos enteremos de lo que estamos leyendo, pongamos sal a nuestro café o que nuestro amigo se enoje porque se dio cuenta de que no lo estamos escuchando.

Por supuesto que no es posible tener siempre el mismo grado de concentración. Hay días en los que estamos más atentos a lo que tenemos que hacer y otros días que estamos más dispersos. No obstante, cuando nuestra capacidad para concentrarnos está crónicamente baja, sea cual sea la causa, tenemos suficientes motivos como para preocuparnos. No poder estar atento a lo que se hace puede llevarnos a serios problemas en nuestro éxito académico y laboral, salud física y desempeño social, tanto a corto como largo plazo.

No poder concentrarse en los estudios y en el puesto de trabajo supone serios problemas para aprender o un buen desempeño en el empleo, respectivamente. Si tenemos que estudiar para un examen, pero no nos concentramos, nuestra nota no va a ser muy alta. O trágica. En cuanto al trabajo, si no hacemos meticulosamente lo que se nos pide, puede que nuestro jefe no quede satisfecho con nuestro rendimiento y corramos el riesgo de ser despedidos.

En relación a la salud, no estar debidamente concentrado se traduce en un mayor riesgo a sufrir accidentes de cualquier clase. Por ejemplo si se está conduciendo y no se presta suficiente atención a la ruta, es posible que tengamos un accidente grave. Lo mismo en la cocina.

En lo social, no prestar suficiente atención a lo que dicen y hacen nuestros familiares, amigos y personas importantes puede dañar seriamente nuestras relaciones.

Persona sobrepasada de tarea.jpg Los empleados multitarea son muy buscados. Pero esta forma de trabajo atenta contra la concentración.

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN