¿Por qué mandarnos memes nos vuelve más unidos?

Era una mañana fría, no quería salir de la cama, tenía muchas cosas por hacer, el gato maullaba fuera de la habitación. Dió 3 vueltas en la cama y no conseguía encontrar la fuerza para levantarse. Plim sonó el teléfono, su mejor amigo le había enviado algo, era una imagen, era graciosa, demasiado, no pudo evitar sonreír, de una sonrisa pasó a reírse, ya era una carcajada. Intercambió un par de reacciones con su amigo. Se levantó para empezar el día. No era solo una imagen, era un meme.