Un equipo internacional de científicos ha identificado que este gen podría ser responsable, al menos en parte, de por qué los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y representa un avance significativo en la comprensión de las diferencias biológicas entre sexos.

El gen identificado: una pieza clave en el rompecabezas de la estatura

Por qué los hombres son más altos que las mujeres, según la ciencia.jpg

El gen en cuestión, es conocido como SHOX y está asociado a la estatura. El SHOX está presente tanto en el cromosoma X (mujeres con doble XX) como en el cromosoma Y; los (hombres tienen un X y un Y).