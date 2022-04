Por qué los gatos caen siempre en cuatro patas

He aquí por qué los gatos son tan intrépidos: no solo tienen una gran habilidad para no caerse, sino que también, cuando esta habilidad les falla, hacen uso de una habilidad complementaria: la de "caer bien".

Gato.jpg Los felinos tienen habilidades únicas para caer parados en cualquier superficie. Foto de Dmitry Egorov en Pexels

Los gatos urbanos pasan mucho tiempo sobre techos, por eso caen con frecuencia desde varios pisos sobre una superficie dura y logran sobrevivir sin lesiones. Pero, ¿qué es lo que le permite a los gatos caer siempre parados?

Por qué los gatos caen siempre parados

Pesan poco

Con un peso promedio de entre 3,6 y 4,5 kilogramos, el cuerpo liviano del gato lo lleva a gozar de una velocidad terminal menor. Esto quiere decir que, cuando caen en la superficie, alcanzan un punto en que la resistencia del aire equilibra y compensa la aceleración de su cuerpo.

Equilibrio interno

El gato posee un increíble aparato vestibular del oído interno que le permite determinar al instante la posición de su cuerpo respecto al suelo. Este sistema sensor es tan preciso que funciona como un giroscopio: le informa al animal sobre los cambios en la orientación del cuerpo en relación al sistema nervioso central.

Su oído interno tiene un excelente mecanismo de equilibrio que le permite girar en el aire durante una caída de tal manera que aterriza en las cuatro patas.

Agilidad corporal

Como complemento a ese magnífico equilibrio, cuando el gato siente que está fuera de su eje, tuerce su ágil cuerpo al instante y se prepara para llegar a salvo a la tierra.

Gato árbol.jpg

La gran flexibilidad del felino le otorga capacidades inigualables a sus patas, protagonistas de cada excelente aterrizaje.

Durante el vuelo, las patas del gato se dobla. Por eso, al tocar el suelo, la fuerza del impacto no se transmite directamente a los huesos, sino que se distribuye entre los músculos y las articulaciones.

Cuando llega a la superficie, el impacto de la caída se distribuye uniformemente en las cuatro patas. Finalmente, la caída termina siendo delicada y sútil gracias los huesos de los gatos suelen estar unidos por músculos, y no por ligamentos.