Por qué los bebés no deben ir a la playa hasta el año de vida, según la medicina

-Como consecuencia de la insolación, los bebés menores de un año pueden sufrir convulsiones.

-Su piel es extremadamente sensible al sol.

-La arena puede ser un gran problema para los ojos de las criaturas de esta edad.

