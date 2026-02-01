Por qué hay que tomar té de laurel: estos son los 5 beneficios

El té es una bebida que ha existido durante millones de años, y que no solo eran para beber, sino que muchas veces eran utilizadas como una herramienta medicinal. En la actualidad hay cientos de tipos de té, los cuales se diferencian por hierba, forma de colación, pero también por los beneficios que puede otorgar a la persona.
El laurel es conocido mundialmente por sus aportes en lo que respecta a la cocina, o por los grandes beneficios energéticos que puede brindar las hojas de esta planta. Para la sorpresa de muchos, también es protagonista de un té especial que, según los nutricionistas, puede ofrecer grandes beneficios a nuestro organismo, destacandose 5.
Qué beneficios tiene tomar té de laurel
El té puede beberse frío o caliente, con azucar o sin ningún tipo de endulzante, en el desayuno o acompañando la cena. Estamos hablando de una de las bebidas más versátiles y milenarias que existen, y que en muchas ocasiones en las cuales no nos sentimos bien físicamente, nos acompañan en el proceso de recuperación con sus diferentes beneficios.
La planta de laurel es mundialmente conocida por los excelentes beneficios, principalmente energéticos, que le brinda a quienes acuden a ella. Lo positivo de estas hojas no se limitan al plano energético, sino que también es muy beneficiosa para la salud de la persona en distintos aspectos, según revelan especialistas de la Clinic Mayo.
La hoja de laurel es muy versátil, y si nos referimos puntualmente a lo que es utilizarla como parte y protagonista de nuestros té, puede ayudarnos aportandonós grandes beneficios que impactan de manera directa en nuestra salud. Para muchos es ideal a la hora de afrontar dolores de panza, pero no se limita a ello.
Los 5 beneficios más recomendados para aprovechar el té de laurel en nuestra vida, medicinalmente hablando, son los siguientes:
- Digestivo: Está científicamente comprobado que el uso del té de laurel estimula el apetito, las secreciones digestivas y los movimientos intestinales. De esta manera encontramos una herramienta que facilita la digestión y nos ayuda a evitar la acidez estomacal como también los espasmos intestinales.
- Antiinflamatorio: Nos ayuda a reducir la inflamación, especialmente en articulaciones del cuerpo, aliviando dolores y molestias en las zonas afectadas.
- Sistema Inmunológico: El té de laurel nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, y de esta manera ayudar al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.
- Ansiedad y Relajación:Favorece la relajación muscular y puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y estrés.
- Sistema Cardiovascular:Ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial, mejorando la salud cardiovascular.
No hay que olvidar que el té de laurel se recomienda beber no más de dos veces al día, primero en el desayuno y luego como colasión.