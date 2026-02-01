Por qué hay que tomar té de laurel: estos son los 5 beneficios

La planta de laurel es mundialmente conocida por los excelentes beneficios, principalmente energéticos, que le brinda a quienes acuden a ella. Lo positivo de estas hojas no se limitan al plano energético, sino que también es muy beneficiosa para la salud de la persona en distintos aspectos, según revelan especialistas de la Clinic Mayo.

La hoja de laurel es muy versátil, y si nos referimos puntualmente a lo que es utilizarla como parte y protagonista de nuestros té, puede ayudarnos aportandonós grandes beneficios que impactan de manera directa en nuestra salud. Para muchos es ideal a la hora de afrontar dolores de panza, pero no se limita a ello.

te de laurel 1.jpg

Los 5 beneficios más recomendados para aprovechar el té de laurel en nuestra vida, medicinalmente hablando, son los siguientes:

Digestivo: Está científicamente comprobado que el uso del té de laurel estimula el apetito, las secreciones digestivas y los movimientos intestinales. De esta manera encontramos una herramienta que facilita la digestión y nos ayuda a evitar la acidez estomacal como también los espasmos intestinales.

Está científicamente comprobado que el uso del té de laurel estimula el apetito, las secreciones digestivas y los movimientos intestinales. De esta manera encontramos una herramienta que facilita la digestión y nos ayuda a evitar la acidez estomacal como también los espasmos intestinales. Antiinflamatorio: Nos ayuda a reducir la inflamación, especialmente en articulaciones del cuerpo, aliviando dolores y molestias en las zonas afectadas.

Nos ayuda a reducir la inflamación, especialmente en articulaciones del cuerpo, aliviando dolores y molestias en las zonas afectadas. Sistema Inmunológico: El té de laurel nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, y de esta manera ayudar al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

El té de laurel nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, y de esta manera ayudar al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Ansiedad y Relajación: Favorece la relajación muscular y puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y estrés.

Favorece la relajación muscular y puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y estrés. Sistema Cardiovascular:Ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial, mejorando la salud cardiovascular.

No hay que olvidar que el té de laurel se recomienda beber no más de dos veces al día, primero en el desayuno y luego como colasión.