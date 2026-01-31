Mezclar hojas de laurel con detergente: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El uso de hojas de laurel en el lavarropas se ha vuelto viral. Descubre cómo esta planta mediterránea puede transformar tu colada, eliminar malos olores y proteger tus prendas favoritas de forma natural.

Ropa colores.jpg Uno de los beneficios de esta práctica es que la ropa conserve su color.

Cuando integras las hojas de laurel a tu rutina de lavado, puedes gozar de los beneficios que se muestran a continuación:

Desinfección natural: gracias a sus compuestos antibacterianos y antifúngicos , el laurel ayuda a eliminar microorganismos en prendas que acumulan mucha humedad, como toallas o ropa de gimnasia.

Adiós al olor a humedad: es un potente neutralizador. Si tu lavadora suele dejar un rastro de olor a "encierro", el laurel actúa como un desodorante natural, dejando una fragancia herbal fresca.

Protección de colores: uno de los usos más sorprendentes es su capacidad para recuperar ropa desteñida. Ayuda a fijar los tonos y revitalizar los colores originales de las fibras.

Pero, más allá del cuidado de la ropa, este truco casero también puede servir para desengrasar sartenes y dejar los platos con un brillo impecable en segundos.

Paso a paso: cómo mezclar hojas de laurel con detergente para obtener beneficios