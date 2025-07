Por qué hay que poner una bolsa con agua en la tierra de las plantas: el secreto del jardinero

planta de hojas grandes

Jardinería en el hogar: por qué hay que colocar una bolsa con agua en la tierra de tus plantas

El riego por goteo es un método de riego localizado que proporciona agua a las plantas de manera prolongada y lenta.

Este método se utiliza para evitar el desperdicio de agua y favorecer el crecimiento de las plantas de manera sana sin estropear las raíces.

Recientemente decidí poner en práctica un sistema de riego por goteo artesanal para las plantas de interior del hogar. Este pequeño secreto de jardinería consta de una bolsa de agua con cierre hermético y unos cuantos orificios en la bolsa hechos con un alfiler.

La bolsa con agua se coloca directamente en la tierra de las macetas con los orificios hacia el sustrato. Esta truco de plantas es muy útil cuando necesitas regar las plantas pero no estás en casa, por ejemplo si te vas de viaje por unas semanas.

Pero cuidado, no todas las plantas disfrutan de agua constante. Especies como las suculentas y cactus no son amantes del agua frecuente. Para estas especies es mejor no utilizar este tipo de sistemas.

¿Cuáles son los beneficios de colocar una bolsa de agua en las plantas?

El agua es fundamental para el desarrollo sano y sostenido de las plantas, así como el suministro de luz solar, los nutrientes de la tierra, el control de plagas y la ubicación de las macetas. Estas son algunas ventajas del riego por goteo:

