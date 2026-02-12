Por qué hay que mezclar vinagre y champú para lavarse el pelo

Por ejemplo, cuando se trata de desinfectar el baño o la cocina, lo mejor es usar vinagre de limpieza. Contrariamente, si vas a preparar una receta en la cocina, siempre hay que usar vinagre de alimentos, lo mismo para los trucos de belleza.
Hoy te cuento por qué deberías lavarte el pelo con una mezcla de vinagre y champú, un viejo procedimiento que debes realizar en casa, siempre con cuidado y siguiendo recomendaciones expertas.
Te explico por qué deberías mezclar vinagre y champú para lavarte el pelo
Antes de realizar cualquier truco de vinagre en el pelo o la piel, hay que consultar a un dermatólogo o experto. El vinagre es un alimento ácido, por eso nunca hay que usarlo puro o sin diluir.
Además, para este tipo de procedimientos, lo recomendable es usar vinagre de manzana por su menor grado de acidez e intensidad.
El vinagre de manzana se fabrica al fermentar cáscaras y otras partes de la manzana, de manera natural y por medio de un proceso químico. Se puede utilizar en el pelo, dentro del champú, para aprovechar todos sus beneficios y propiedades.
Si colocamos vinagre de manzana en el champú, ayuda a regular el pH del pelo y del cuero cabelludo. El ácido suave del vinagre fortalece el pelo y reduce la caída del cabello, en casos leves o moderados.
El vinagre de manzana también es muy bueno para combatir la caspa, gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Una de las causas comunes de caspa en el pelo son los hongos, organismos que el ácido del vinagre elimina.
Finalmente, el vinagre de manzana se puede usar para combatir la grasa del pelo, el exceso de sebo y regular el pH. Para aprovechar todos estos beneficios, lo ideal es colocar una cucharada de vinagre al tarro de champú.
Otros trucos de belleza que puedes realizar con vinagre de manzana
- Al remojar los pies en una mezcla de agua y vinagre de manzana, puedes combatir algunos tipos de hongos o durezas en las uñas.
- En algunos casos, siempre supervisado por un experto, el vinagre se puede usar para realizar algunos tratamientos en la piel contra el acné o la grasa.
- Para fortalecer las uñas de las manos, se puede usar un poco de vinagre de manzana rebajado con agua.