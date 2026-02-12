Por qué hay que mezclar vinagre y champú para lavarse el pelo

vinagre de manzana El vinagre tiene muchos beneficios y propiedades desinfectantes y de limpieza.

Te explico por qué deberías mezclar vinagre y champú para lavarte el pelo

Antes de realizar cualquier truco de vinagre en el pelo o la piel, hay que consultar a un dermatólogo o experto. El vinagre es un alimento ácido, por eso nunca hay que usarlo puro o sin diluir.

Además, para este tipo de procedimientos, lo recomendable es usar vinagre de manzana por su menor grado de acidez e intensidad.

El vinagre de manzana se fabrica al fermentar cáscaras y otras partes de la manzana, de manera natural y por medio de un proceso químico. Se puede utilizar en el pelo, dentro del champú, para aprovechar todos sus beneficios y propiedades.

champú No abuses del vinagre en el champú; todo en exceso es malo.

Si colocamos vinagre de manzana en el champú, ayuda a regular el pH del pelo y del cuero cabelludo. El ácido suave del vinagre fortalece el pelo y reduce la caída del cabello, en casos leves o moderados.

El vinagre de manzana también es muy bueno para combatir la caspa, gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Una de las causas comunes de caspa en el pelo son los hongos, organismos que el ácido del vinagre elimina.

Finalmente, el vinagre de manzana se puede usar para combatir la grasa del pelo, el exceso de sebo y regular el pH. Para aprovechar todos estos beneficios, lo ideal es colocar una cucharada de vinagre al tarro de champú.

Otros trucos de belleza que puedes realizar con vinagre de manzana

vinagre de manzana No uses vinagre en la piel o en el pelo sin antes consultar a un experto.