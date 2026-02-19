Por qué hay que llenar la bacha de la cocina con vinagre: ¿qué significa?

vinagre en la pileta de los platos Utiliza vinagre para realizar diferentes trucos de limpieza en la cocina.

También puedes colocar vinagre en la bacha de la cocina para limpiarla y de paso destapar las cañerías obstruidas, remover el sarro en las griferías y eliminar las manchas negras que se forman en la goma que une la pileta a la mesada. El vinagre es muy bueno para este tipo de problemas comunes en la cocina y, además, sirve para lavar los platos y utensilios en general.

Mitos y verdades sobre el vinagre: un ingrediente de limpieza único

Existen muchísimos trucos caseros que tienen como protagonista al vinagre. Antes de usar este ingrediente para limpiar la casa, es importante conocer sus beneficios reales para evitar problemas en las superficies o errar en el efecto deseado.

Siempre se ha dicho que el vinagre es un desinfectante completo y potente. En parte es cierto, pero en parte no. El vinagre tiene propiedades antibacterianas y logra combatir ciertos tipos de virus y bacterias, pero no todos. Para toxinas más invasivas, lo mejor es usar ingredientes químicos comerciales.

vinagre de manzana El vinagre sirve para limpiar la casa, el jardín e incluso algunas partes del auto.

El vinagre no se puede usar en cualquier piso o superficie. Es un limpiador de suelos muy efectivo, es cierto, pero puede dejar marcas en materiales delicados como el mármol, el granito o las maderas no tratadas.

Otra creencia es que el vinagre elimina todos los malos olores. Esto no es totalmente cierto. El vinagre neutraliza o tapa los aromas molestos, pero no los elimina completamente.

Muchos creen que limpiar con vinagre deja un olor ácido y desagradable en la casa, pero esto es un mito. El olor a vinagre se disipa rápidamente una vez que se seca.

Finalmente, pensar que se puede usar cualquier vinagre para cualquier truco es un error. Cuando se trata de trucos de cocina, siempre hay que usar vinagre de alimentos. Del mismo modo, para procedimientos de cosmética, lo recomendable es el vinagre de manzana. Si deseas limpiar o desinfectar, utiliza vinagre destilado.