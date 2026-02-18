Por qué hay que hacer un círculo con vinagre alrededor de la mesa y qué significa

vinagre en la mesa Imagen creada con inteligencia artificial de Canva.

Rociar con vinagre los alrededores de la mesa, formando un círculo; sirve para espantar pequeñas plagas y mantenerlas alejadas de los alimentos. También puedes poner pequeños vasos con vinagre de manzana para atrapar moscas y evitar que merodeen donde está la comida.

El olor fuerte y ácido del vinagre resulta bastante molesto para algunos insectos. A otras especies las atrae y seduce. Solo basta con formar un círculo de vinagre usando un recipiente pulverizador o colocar un par de frascos al lado de la mesa.

Cosas cotidianas del hogar que se pueden limpiar con vinagre

El vinagre de limpieza puede usarse en la cocina para mucho más que ahuyentar plagas o mantener los insectos alejados cuando intentamos comer en el patio. Con un poco de vinagre se puede mantener la vajilla, platos y recipientes de plástico libres de malos olores y manchas de comida.

También sirve para eliminar el moho y la mugre de los azulejos de la cocina, el techo y las paredes. Los hongos, si no se eliminan a tiempo, pueden ocasionar problemas de salud leves o moderados.

limpiar con vingagre

Con chorro de vinagre se puede limpiar el interior del horno y del microondas. Ambos electrodomésticos están expuestos a la comida, los olores y los microorganismos. Para desengrasarlos, solo hay que rociar vinagre y bicarbonato y dejar actuar hasta que todo se ablande.

El vinagre también se puede usar para lavar los pisos de la casa, las paredes y las cerámicas del baño. Es un ingrediente natural y seguro que limpia sin dañar las superficies, aunque siempre es mejor diluirlo con agua.

Si colocas un vaso de vinagre de limpieza dentro de la heladera, los olores intensos se neutralizan. Lo mismo ocurre si hierves una olla con agua y vinagre de alimentos; el vapor neutraliza los olores a comida de la cocina.