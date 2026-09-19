Por qué hay leches con color azul, verde, rojo, naranja y negro y qué significa esto en los supermercados

Aunque puede haber algunas diferencias, los tonos de colores más habituales en las góndolas son los siguientes:

Rojo: suele usarse para reconocer la leche entera, mientras otras lo reservan para variedades específicas.

Azul: generalmente también identifica la leche entera y su respectiva cantidad de materia grasa.

entera y su respectiva cantidad de materia grasa. Naranja: normalmente aparece en leches que son deslactosadas o con bajas cantidades de lactosa.

que son deslactosadas o con bajas cantidades de lactosa. Verde: se suele utilizar para que la persona sepa que es una versión de lácteos parcialmente descremados o descremados.

Esta opción de leche tiene proteína.

Negro: no todas las marcas lo tienen, pero es una leche funcional que se diferencia de otras por un alto contenido proteico y por ser libre de lactosa.

Sin embargo, estas referencias por lo general sirven para comparar productos elaborados por una misma empresa y son aplicables a todos los casos.

Qué revisar al momento de elegir una leche

Leer la denominación del producto en su etiqueta ayuda a identificar si se trata de leche entera, parcialmente descremada, descremada, deslactosada o protéica. También conviene revisar el porcentaje de materia grasa, la lista de ingredientes y la tabla nutricional.

El envase, además, cuenta con los octógonos establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal para que el consumidor sepa que el producto supera los valores fijados para nutrientes críticos o calorías.