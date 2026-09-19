Por qué hay leches con color azul, verde, rojo, naranja y negro y qué significa esto en los supermercados

A la hora de ir al supermercado a hacer una compra para la casa, la leche suele estar entre los productos más llevados y consumidos. Seguro habrás notado que en las góndolas donde está este lácteo hay variedades de marcas, tipos y colores. ¿Te has preguntado qué significa o qué quiere decir?
Azul, verde, rojo, negro o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de lácteos. Te contamos qué es lo que trata de decirnos este código de colores más allá de su estética.
Qué significa ver en el supermercado leche de color rojo, verde, naranja, azul o negro
Quienes fabrican este producto, usan los colores como una herramienta visual para ordenar sus líneas y ayudar al consumidor a reconocer el tipo de variedad. Esta estrategia, además, también facilita la reposición en la góndola y la clasificación en los supermercados.
Aunque puede haber algunas diferencias, los tonos de colores más habituales en las góndolas son los siguientes:
- Rojo: suele usarse para reconocer la leche entera, mientras otras lo reservan para variedades específicas.
- Azul: generalmente también identifica la leche entera y su respectiva cantidad de materia grasa.
- Naranja: normalmente aparece en leches que son deslactosadas o con bajas cantidades de lactosa.
- Verde: se suele utilizar para que la persona sepa que es una versión de lácteos parcialmente descremados o descremados.
- Negro: no todas las marcas lo tienen, pero es una leche funcional que se diferencia de otras por un alto contenido proteico y por ser libre de lactosa.
Sin embargo, estas referencias por lo general sirven para comparar productos elaborados por una misma empresa y son aplicables a todos los casos.
Qué revisar al momento de elegir una leche
Leer la denominación del producto en su etiqueta ayuda a identificar si se trata de leche entera, parcialmente descremada, descremada, deslactosada o protéica. También conviene revisar el porcentaje de materia grasa, la lista de ingredientes y la tabla nutricional.
El envase, además, cuenta con los octógonos establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal para que el consumidor sepa que el producto supera los valores fijados para nutrientes críticos o calorías.
En pocas palabras
- Colores de envases: diferencian variedades de leche y facilitan la identificación en góndolas.
- Significado general: rojo y azul suelen ser leche entera; naranja, deslactosada; verde, descremada.
- Negro y lectura: negro indica leche funcional alta en proteína y sin lactosa; siempre leer etiquetas.