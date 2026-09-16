¿Qué hago si el sachet de yogur o leche se hincha?

Es muy difícil saber si la proliferación de estos organismos o bacterias es segura o puede ser causante de intoxicaciones alimentarias graves, por eso nunca hay que consumir un yogur o una leche en estas condiciones.

No solo es un peligro para la salud. El yogur o la leche seguramente han perdido propiedades de sabor, calidad, textura y aspecto. Si notas esto en el yogur cerrado que acabas de comprar, no lo explotes, no lo consumas ni lo sigas guardando en la heladera.

Para evitar el problema en el futuro, hay que comprar siempre el yogur, la leche o cualquier lácteo en un comercio seguro, donde se almacene en una heladera bien fría; lee siempre las fechas de vencimiento antes de comprar y guarda los productos en la heladera de casa apenas llegues para que no se corte la cadena de frío.