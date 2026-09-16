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Consejos de cocina

¿Qué hago si el sachet de yogur o leche se hincha?

Cuando compramos un sachet de yogur en el supermercado y a los pocos días se hincha como si fuera a explotar, hay que tener mucho cuidado

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

Un yogur en sachet o una leche con aspecto inflamado o hinchado puede ser una señal peligrosa en la cocina.

Los sachets de yogur se pueden hinchar porque en el interior se concentran gases, específicamente dióxidos de carbono, que probablemente han sido producidos por microorganismos que se desarrollan en el interior del envase.

Esto se produce porque el alimento pierde la cadena de frío en algún momento del proceso de elaboración, envasado, transporte o almacenado en el supermercado o el hogar. Cuando el frío se pierde, los microorganismos encuentran una temperatura ideal para reproducirse. De ese proceso de desarrollo se generan gases que inflan el envase.

Es muy difícil saber si la proliferación de estos organismos o bacterias es segura o puede ser causante de intoxicaciones alimentarias graves, por eso nunca hay que consumir un yogur o una leche en estas condiciones.

No solo es un peligro para la salud. El yogur o la leche seguramente han perdido propiedades de sabor, calidad, textura y aspecto. Si notas esto en el yogur cerrado que acabas de comprar, no lo explotes, no lo consumas ni lo sigas guardando en la heladera.

Para evitar el problema en el futuro, hay que comprar siempre el yogur, la leche o cualquier lácteo en un comercio seguro, donde se almacene en una heladera bien fría; lee siempre las fechas de vencimiento antes de comprar y guarda los productos en la heladera de casa apenas llegues para que no se corte la cadena de frío.

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