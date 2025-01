¿Por qué debes colocar en tu inodoro un diente de ajo crudo?

Embed - Monica Rellan on Instagram: "El poder del ajo para sacar estancamiento envidias malas energías #energias #espiritualidad #rituals #rituais #dinero #suerte" View this post on Instagram A post shared by Monica Rellan (@monikitaoficialok)

Según esta usuaria de dicha red social, tirar un diente de ajo por el inodoro sirve para terminar con la mala racha económica, con la mala suerte, sacar malas energías, envidias y mal de ojo.

Sin embargo, antes de tirar el diente de ajo por el inodoro, deberás hacer lo siguiente: vas a tomar el diente de ajo (debe ser el que más llame tu atención) y lo vas a pasar por todo tu cuerpo, puede ser en forma circular o barriendo.

Se aconseja hacer esto con poca ropa, ya que la idea es retirar del cuerpo la energía negativa con la que vienes cargando. Una vez que hayas pasado el diente de ajo por todo tu cuerpo, vas a llenarlo de intenciones con la siguiente frase:

"Con este ajo dejo toda mala racha, angustia, estancamiento, que no me está dejando avanzar. Cualquier envidia o daño espiritual que me pueda llegar. Así es y así serpa, hecho está".

Ajo.jpg El ajo es muy utilizado en limpiezas energéticas.

A continuación, una vez intencionado el diente de ajo, deberás tirarlo al inodoro. A continuación tira la cadena y procura que el ajo haya sido eliminado. Este truco de limpieza de energías se ha vuelto tendencia a nivel mundial, y esto se debe a que muchas personas quieren arrancar el 2025 de la mejor manera.