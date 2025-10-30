El papel aluminio es un elemento muy utilizado en la cocina. Ya sea para conservar preparaciones en la heladera, para cocinar carnes al horno e incluso para asar verduras al fuego. Sin embargo, su uso se extiende a otros ámbitos de la vida, incluyendo la jardinería y el cuidado de las plantas.
Por qué deberías poner papel aluminio en la tierra de tus plantas
En este artículo te invitamos a conocer cuáles son los beneficios de colocar papel aluminio en las plantas del jardín
Si eres amante de las plantas, sabrás que requieren ciertos cuidados especiales. Desde riego adecuado, exposición al sol y fertilización, hasta detalles más puntillosos como aplicar abono casero o algun truco de la abuela. Por eso, en esta oportunidad exploramos los usos del papel aluminio en la tierra de tus plantas.
Papel aluminio en las plantas
Uno de los secretos mejores guardados de los jardineros es que el aluminio puede ayudar al desarrollo y protección de las plantas de interior o exterior. Una de sus ventajas es su capacidad para repeler plagas como las hormigas, babosas y otras.
Estos insectos se alimentan de los tallos, hojas, raíces y flores de las plantas, por lo que las debilitan y les transmiten enfermedades. El papel alumino, al reflejar la luz y ser resbaladizo, se convierte en un obstáculo que frena a las plagas, sin que haga falta usar pesticitas químicos.
Emplear este método es bastante simple, no hace falta que seas un jardinero profesional. Primero tienes que cortar tiras de papel aluminio, puedes reutilizar el de la cocina, y luego debes colocar las tiras al borde de la maceta con la planta que quieres proteger. El aluminio no debe tocar directamente la planta y tampoco debe tapar toda la tierra, para permitir que circule el aire.
Más allá de este truco, es imprescindible elegir una maceta adecuada para la planta. El recipiente debe superar entre dos y cinco centímetros el tamaño de la planta, y además debe tener orificios de drenaje para evitar el exceso de agua.
Otros beneficios del papel aluminio en jardinería
Este material es capaz de conservar la humedad del sustrato. Cuando se cubre parcialmente la tierra, la lámina de aluminio reduce la evaporación del agua, lo que permite que el sustrato permanezca húmedo por más tiempo. Además, este papel refleja la luz hacia las hojas, lo que favorece a quienes tienen las plantas en espacios con poca iluminación natural.