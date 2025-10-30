Por qué deberías poner papel aluminio en la tierra de tus plantas

papel aluminio, trucos El papel aluminio puede alejar las plagas de tus plantas. Imagen: Freepik.

Estos insectos se alimentan de los tallos, hojas, raíces y flores de las plantas, por lo que las debilitan y les transmiten enfermedades. El papel alumino, al reflejar la luz y ser resbaladizo, se convierte en un obstáculo que frena a las plagas, sin que haga falta usar pesticitas químicos.

Emplear este método es bastante simple, no hace falta que seas un jardinero profesional. Primero tienes que cortar tiras de papel aluminio, puedes reutilizar el de la cocina, y luego debes colocar las tiras al borde de la maceta con la planta que quieres proteger. El aluminio no debe tocar directamente la planta y tampoco debe tapar toda la tierra, para permitir que circule el aire.

Más allá de este truco, es imprescindible elegir una maceta adecuada para la planta. El recipiente debe superar entre dos y cinco centímetros el tamaño de la planta, y además debe tener orificios de drenaje para evitar el exceso de agua.

plantas Prueba el truco del aluminio en tus plantas. Imagen: Freepik.

Otros beneficios del papel aluminio en jardinería

Este material es capaz de conservar la humedad del sustrato. Cuando se cubre parcialmente la tierra, la lámina de aluminio reduce la evaporación del agua, lo que permite que el sustrato permanezca húmedo por más tiempo. Además, este papel refleja la luz hacia las hojas, lo que favorece a quienes tienen las plantas en espacios con poca iluminación natural.