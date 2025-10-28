Inicio Sociedad Jardín
Cómo cuidar un lirio estrella para tener un jardín espectacular y perfumado

Conoce todos los detalles sobre los lirios estrella, esa planta que embellece cualquier espacio y le da un toque de color al jardín

Paula García
Estas flores son muy atractivas para los polinizadores. Imagen: Ecología Verde.

Ya sea agrupados en un jarrón, en un rincón del jardín o en una maceta en el balcón, los lirios estrella son muy anhelados debido a sus flores vistosas y fragantes que aparecen a finales del verano. Esta espectacular planta con aroma intenso y fresco se convierte en la protagonista donde quiera que se la cultive.

Esta especie conocida con el nombre botánico de lirio Stargazer o Lilium orientalis Stargazer es una planta perenne grande y vistosa. Tiene flores de color rosa y blanco, con las puntas reflejadas, es decir, curvadas hacia el tallo. Luce estambres largos y vistosos que pueden alcanzar hasta 1,2 metros de altura.

Esta planta se desarrolló a finales de la década de 1970 como una combinación entre Lilium auratum y L. speciosum para crear intencionalmente una especie con flores orientadas hacia arriba en lugar de colgantes. Fueron cultivados por el botánico Leslie Woodruff, quien había estado experimentando con las especies de lirio más fuertes y atractivas que crecían silvestres en Japón.

lilium stargazer
En este artículo te enseñamos cómo cuidar una planta de lirios estrella. Imagen: Ecología Verde.

En la actualidad, el lirio estrella se encuentra entre las flores más fragantes, con un aroma especiado que a algunas personas les resulta un poco abrumador. A continuación, exploramos todos sus cuidados en caso de que quieras cultivarlo en tu jardín.

Cuidados básicos de la planta

Los expertos de Picture This revelan que es especialmente fácil cultivar lirios estrella. Necesitan humedad, pero no resisten el agua estancada, ya que la raíz se pudre fácilmente. Requieren un estricto régimen de riego durante el periódo de crecimiento, una vez a la semana como regla general, pero la frecuencia debe ajustarse según la temporada y el clima.

El lirio Stargazer prospera mejor con pleno sol, de hecho requiere entre seis y ocho horas de luz solar directa diaria para promover un crecimiento robusto y una floración fragante. Puede tolerar la luz parcial, aunque eso se traduce en menos flores y tallos más débiles. Se puede cultivar tanto en exterior como en interior, siempre y cuando, se atienda a sus necesidades de luz natural.

El lirio estrella requiere una ubicaci&oacute;n al sol. Imagen: Freepik.

El lirio estrella requiere una ubicación al sol. Imagen: Freepik.

Es importante aplicar un abono o fertilizante durante la época de crecimiento para proporcionar suficientes nutrientes. Otro detalle para tener en cuenta es que resulta tóxico para los gatos, así que si tienes mascotas en tu jardín es mejor que mantengas esta planta en un sitio donde no la alcancen.

