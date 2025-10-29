Mejor que la lavanda: la elegante planta de flores comestibles que no demanda cuidados de jardinería exigentes

Quien desee tener un jardín colorido y lleno de vida, no solamente puede acudir a la tradicional lavanda. Es que existen plantas mejores, más resistentes y que exigen menos cuidados de jardinería. A continuación, te mencionaré un ejemplar que no puede faltar en tu parque y que además se destaca por tener elegantes flores comestibles.
Flor de Jamaica, la planta de flores comestibles que supera a la lavanda
Hibiscus sabdariffa es el nombre científico de esta planta, aunque popularmente la conocemos como flor de Jamaica. Se trata de un ejemplar arbustivo anual de hoja perenne que, en óptimas condiciones, puede crecer hasta 3 metros.
Las flores rojas de esta planta son grandes, vistosas y en forma de trompeta, potenciando la belleza del parque. Pero además de su poder ornamental, la flor de Jamaica es un ejemplar comestible. Se puede usar en distintos platos (ensaladas, conservas, tortas de repostería, entre otros), como también en bebidas calientes y maceradas.
En relación a esto, la flor de Jamaica también tiene propiedades medicinales, ayudando a tratamientos contra la hipertensión, enfermedades hepáticas, colesterol alto y siendo clave para combatir el insomnio (generalmente a través de una infusión). Como si fuera poco, esta planta promueve el buen cuidado del pelo.
Según expertos en jardinería, esta planta no exige demasiados cuidados para crecer en óptimas condiciones. Sin embargo, sí tenemos que considerar que es un ejemplar de clima tropical o subtropical. Por ende, es menester garantizarle las condiciones ambientales adecuadas para que la flor de Jamaica no se marchite.
En lo que concierne a la temperatura ideal de esta planta, los especialistas señalan que prosperará en lugares donde el termómetro marque entre 20 y 28 grados. En este sentido, es importante saber que la flor de Jamaica no tolera las temperaturas bajas durante largos periodos, lo mismo que sucede con el calor en exceso.
Si tenés una flor de Jamaica en maceta, tendrás que colocarla en un lugar del jardín donde reciba una gran cantidad de luz directa, al menos durante 8 horas diarias. Jamás deberás dejar la planta en lugares de sombra o semisombra, mucho menos en el interior de casa.
Por último, los especialistas en jardinería recomiendan regar la flor de Jamaica cada dos días en verano y una vez por semana en invierno. La hidratación debe ser profunda y el sustrato tiene que ser ligero y drenado para que sus raíces no se encharquen.