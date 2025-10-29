Mejor que la lavanda: la elegante planta de flores comestibles que no demanda cuidados de jardinería exigentes

flor de jamaica planta Flor de Jamaica.

En relación a esto, la flor de Jamaica también tiene propiedades medicinales, ayudando a tratamientos contra la hipertensión, enfermedades hepáticas, colesterol alto y siendo clave para combatir el insomnio (generalmente a través de una infusión). Como si fuera poco, esta planta promueve el buen cuidado del pelo.

Según expertos en jardinería, esta planta no exige demasiados cuidados para crecer en óptimas condiciones. Sin embargo, sí tenemos que considerar que es un ejemplar de clima tropical o subtropical. Por ende, es menester garantizarle las condiciones ambientales adecuadas para que la flor de Jamaica no se marchite.

flor de jamaica Esta es la planta que llega para destronar a la lavanda.

En lo que concierne a la temperatura ideal de esta planta, los especialistas señalan que prosperará en lugares donde el termómetro marque entre 20 y 28 grados. En este sentido, es importante saber que la flor de Jamaica no tolera las temperaturas bajas durante largos periodos, lo mismo que sucede con el calor en exceso.

Si tenés una flor de Jamaica en maceta, tendrás que colocarla en un lugar del jardín donde reciba una gran cantidad de luz directa, al menos durante 8 horas diarias. Jamás deberás dejar la planta en lugares de sombra o semisombra, mucho menos en el interior de casa.

planta flor de jamaica Esta planta llenará de belleza el jardín.

Por último, los especialistas en jardinería recomiendan regar la flor de Jamaica cada dos días en verano y una vez por semana en invierno. La hidratación debe ser profunda y el sustrato tiene que ser ligero y drenado para que sus raíces no se encharquen.