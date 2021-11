Por primera vez en noviembre la positividad de los casos de Covid en Mendoza superó el 3%

Los nuevos casos de Covid en Mendoza fueron más del doble que el domingo, lo que es usual porque los fines de semana son menos los testeos. Sin embargo, el dato significativo es que por primera vez en noviembre el índice de positividad superó el 3%, lo que no sucedía desde el 8 de octubre cuando llegó al 3,54%. Si bien no son datos alarmantes porque no se trata de números elevados, sí las autoridades sanitarias están atentas y alertas frente al incremento que se ha producido este mes.