Por las obras en la Ruta Provincial 82 anunciaron desvíos en la Panamericana y calle Pueyrredón

obras-ruta 82-02 (2).jpg La reforma de la ruta 82 está al 30% de su ejecución, aseguró Daniel Cebreros, ingeniero de la obra.

Dijo que quienes circulan por Pueyrredón y quieran retomar Panamericana hacia el Norte, "sería el mismo esquema que hacen ahora, 100 metros al Sur y retoman Panamericana. Ahora harán 200 metros y retoman en una rotonda que está hecha provisoriamente con tambores".

"En este lugar se construye un viaducto de 220 metros de longitud que pasa por encima de una rotonda de dimensiones generosas, de 70 metros de diámetro, que es donde va a desembocar Pueyrredon y va a hacer todos sus giros. Pero esta será una rotonda a nivel, no como hoy que tiene una rama mas alta que la otra, entonces la gente no la interpreta como tal y el tránsito no es fluido", agregó Cebreros.

Y sostuvo: "Esta obra que hacemos es como la prolongación del Corredor del Oeste, donde son 7 kilómetros y medio con 4 manos. Se continuará con 8 kilómetros más de doble mano sin cruzarnos con nadie y tampoco semáforos".

Plazos de la obra en la Ruta 82

Cebreros indicó que el plazo termina en julio o agosto del 2023, pero que por la complejidad de la obra esperamos podría extenderse un poco más, y deslizó la posibilidad que toda la obra esté terminada para fines del 2023.

obras-ruta 82-03 (1).jpg A pesar de los desvíos, aseguraron que la circulación de vehículos es más fluida que antes.

"En este momento estamos con el 30% de obra realizada y con partes de las infraestructuras inferiores muy avanzadas", aseguró y señaló que la salida de calle Pueyrredón hacia el Oeste ya está pavimentada.

"A medida que avanza la obra avanzan los desvíos. Notamos que los desvíos son más fáciles que la ruta misma para la gente que circula por allí", sostuvo y agregó que el tránsito es un poco más lento pero fluido.