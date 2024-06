Por las nevadas Omar Félix mandó auxilio para los puesteros de San Rafael

Desde la comuna comunicaron que el jueves se va transportar mercadería y otros productos que puesteros compraron en San Rafael o en el casco urbano de El Sosneado.

La delegada de El Sosneado, Roxana “Chana” Romero, contó: “Salimos a verificar la situación de puesteros que quedaron incomunicados por el temporal de nieve. Estamos organizando un nuevo operativo para el jueves, pero lo importante es que han quedado abastecidos”.

Según contaron desde la comuna, generalmente esos puesteros se niegan a abandonar sus propiedades porque suelen tener una importante cantidad de animales para cuidar.

Tanta nieve disparó peligro de avalancha

Por la acumulación de capas de nieve en los intensos temporales que afectaron toda la cordillera de Mendoza hace más de una semana, hace 4 días se evaluó la posibilidad del riesgo de avalanchas en varios sectores de la provincia, e incluso en el paso Cristo Redentor del lado chileno.

Así lo explicó el doctor en Ciencias Geológicas, Pierre Pitte, quien detalló cómo se evalúa ese riesgo y qué medidas se deben tomar para que las personas no corran peligro. Además, indicó que la segunda mitad del invierno puede ser seco por la llegada del fenómeno de la Niña.

Nevadas opertativo.jpg Las insistentes nevadas obligaron a hacer tareas de mantenimiento en la ruta 7, en alta montaña. Gobierno de Mendoza

"Para una zona como la nuestra, las nevadas en cordillera siempre son buenas noticias. En este caso se terminó el evento del Niño que tuvimos fuerte el año pasado, pero estos son los últimos coletazos o la última parte de ese evento, y tenemos una entrada del invierno con nevadas bastante por encima de lo común. En casi todas las cuencas tenemos nieve muy por arriba de los promedios para esta fecha y altura del año", sostuvo Pitte, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) dependiente del Conicet en diálogo con la periodista Soledad Segade.

El investigador señaló que "después de los años Niño, el 60% de las veces viene un año Niña, que en esta zona está más asociada con sequía, así que esperamos que la segunda mitad del invierno sea relativamente seco y por eso es tan importante que la primera parte del invierno tenga un par de nevadas como ahora".

Sostuvo que diferentes pronósticos marcan nevadas fuertes para esta semana, lo que seguirá acumulando nieve y probablemente se mantengan las rutas cortadas.

Pierre Pitte precisó que el nivel 5 es cuando existe riesgo máximo de avalanchas en la montaña. "Hasta el nivel 2 o 3 se hacen actividades con cierta precaución y a partir del 4 o 5 el riesgo es muy elevado y se recomienda no salir a la montaña", añadió.

Describió que las avalanchas tienen que ver con las capas de nieve que se acumulan en una montaña en las diferentes nevadas. "Cuando hay nieve en la cordillera no hay una capa uniforme, sino que son distintas capas que representan los distintos eventos de nevadas. Entre ellas no tienen mucha cohesión, no están completamente adheridas unas con otras, entonces una capa se puede deslizar con respecto a la otra y ahí es cuando se produce la avalancha".