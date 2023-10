Por la escalada del dólar, los dueños de corralones están en alerta ante la posible falta de insumos

Construcción, red edificar.jpg Un informe del Centro de Ingenieros arrojó que la variación del costo de los materiales de la construcción del último mes fue del 5.29%.

En la consulta a otros referentes del rubro, sí admitieron que no había stock de algunos materiales, como el hierro y el alambre; por lo menos en las horas siguientes de la fiebre de la divisa extranjera no oficial.

El nuevo escenario complica al sector. Sobre todo porque dificultades para importar insumos del exterior. A la par, hay que agregarle otra problemática que es el impacto de la inflación en el cemento, los ladrillos y hierro, que se desprende del Informe del Costo de la Construcción publicado por el Centro de Ingenieros de Mendoza.

De acuerdo con el estudio quincenal que realiza el CIM, la variación del costo de la construcción en el último mes fue de 3.77%, mientras que la variación del costo de la construcción interanual trepó al 135,78% y la variación del costo de los materiales fue de 5.29% y en la comparación interanual de 140.77%.

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Massa confirmó el dólar minero y será similar al dólar Vaca Muerta

Qué pasó este martes en los supermercados y mayoristas

Otro de los rubros donde hay mayor presión por los cambios en el dólar blue es el de la venta de alimentos en supermercados y mayoristas y en las últimas horas la situación fue variable y no se da en forma generalizada.

"Este martes se registraron filas para ingresar al mayorista por dos motivos: uno, porque la gente se stockea para poder protegerse de la inflación y por otro lado, seguimos teniendo la gran demanda de extranjeros, tanto los días de semana, como los fines de semana", aseguró Rubén David, dueño del mayorista Oscar David.

Respecto de la restricción para la comercialización de bienes, David subrayó que "sólo se está dando en algunos productos, los de siempre, los que están bajo el programa Precios Justos y en algunos importados que sabemos que no vamos a poder reponer tan fácilmente y que entre los extranjeros y nuestro cliente habitual tienen la intención de llevarse más de una unidad. Estamos hablando de algunos detergentes que vienen 100 por ciento importados y productos de higiene personal o chocolates".

"La verdad es que esto es un día a día, a la mañana es una historia y a la tarde es otra historia. No podemos planificar mañana, ni qué mercadería nos va a llegar, peleando para tener el mejor precio. Hay colegas que no están teniendo tanta oferta y por esa razón se vuelca una mayor demanda que normalmente no tenías", recalcó David.

En cambio, en Blow Max y en Tadicor se registraba en la tarde de este martes el flujo normal de clientes a esta altura del mes, precisaron ante la consulta de este medio.

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Massa prometió meter presos a los "vivos que especulan con el ahorro de la gente"