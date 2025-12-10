La combinación del calor extremo y la inestabilidad atmosférica que se vive durante el verano promueve la formación de tormentas eléctricas. Este fenómeno meteorológico no solo puede causar daños al hogar (membrana, ventanas, media sombra, etc), sino también a los electrodomésticos que cualquiera de nosotros suele tener dentro de casa, siendo uno el principal afectado.
Pocos lo saben: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar durante las tormentas eléctricas de verano
En días donde hay tormentas eléctricas, se recomienda desconectar este electrodoméstico, ya que es el más sensible a los cambios de tensión
Cuál es el electrodoméstico que se debe desenchufar durante las tormentas eléctricas de verano
La actividad eléctrica que se desarrolla durante una tormenta de verano puede afectar a la energía hogareña, impactando en los artefactos que tenemos conectados. En este sentido, la sugerencia pasará por desenchufar, al menos, uno de los más sensibles a la sobrecarga de tensión: el televisor.
Los televisores LED, QLED, OLED funcionan con fuentes de alimentación y placas electrónicas diseñadas para recibir un voltaje estable, por lo que cualquier alteración o sobrecarga energética provocará tensiones internas que causarán el daño en los componentes internos.
En consecuencia, durante una tormenta de verano, la red eléctrica puede sufrir fluctuaciones si un rayo cae cerca. Esto causaría el daño casi total en un Smart TV, debido a que se puede quemar la placa principal, los capacitadores o las fuentes internas.
En este marco, durante una tormenta de verano, se recomienda desenchufar el o los televisores que tenemos en casa para evitar que los cambios de tensión ocasionen un costoso daño. Es importante saber que no bastará con apagar el Smart TV del control remoto, ya que, por más que se encuentre en stand by, el electrodoméstico seguirá conectado a la red eléctrica y de todas formas se vería afectado.
En sintonía, se recomienda también desconectar todo lo que está vinculado al televisor: decodificadores, consolas, barras de sonido, etc. Quitando los cables evitaremos que actúen como vías de entrada para una subida de tensión que afecte drásticamente al Smart TV.
Por otro lado, además del televisor, es recomendable desconectar también los routers WiFi, ya que son dispositivos sensibles a las fuertes subidas de tensión debido a que pueden recibir tanto por la red eléctrica como por la fibra óptica o la línea telefónica.