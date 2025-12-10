Pocos lo saben: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar durante las tormentas eléctricas de verano

En consecuencia, durante una tormenta de verano, la red eléctrica puede sufrir fluctuaciones si un rayo cae cerca. Esto causaría el daño casi total en un Smart TV, debido a que se puede quemar la placa principal, los capacitadores o las fuentes internas.

En este marco, durante una tormenta de verano, se recomienda desenchufar el o los televisores que tenemos en casa para evitar que los cambios de tensión ocasionen un costoso daño. Es importante saber que no bastará con apagar el Smart TV del control remoto, ya que, por más que se encuentre en stand by, el electrodoméstico seguirá conectado a la red eléctrica y de todas formas se vería afectado.

desenchufar electrodoméstico Este electrodoméstico es de los más sensibles a los cambios de tensión eléctrica.

En sintonía, se recomienda también desconectar todo lo que está vinculado al televisor: decodificadores, consolas, barras de sonido, etc. Quitando los cables evitaremos que actúen como vías de entrada para una subida de tensión que afecte drásticamente al Smart TV.

Por otro lado, además del televisor, es recomendable desconectar también los routers WiFi, ya que son dispositivos sensibles a las fuertes subidas de tensión debido a que pueden recibir tanto por la red eléctrica como por la fibra óptica o la línea telefónica.