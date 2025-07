Poco movimiento en el paso a Chile y sin demoras en las aduanas

Hasta el sábado se habían registrado más ingresos desde el vecino país hacia Mendoza, que en sentido contrario.

En los últimos días se reflejó que no había muchas expectativas para este receso en el que en nuestra provincia no hay actividad escolar y judicial. Desde el Gobierno aseguraron que las reservas alanzaban al 70% pero las cámaras de turismo indicaron que no se superaba el 50%.