Plantas: cuándo hacer el trasplante pre primavera para que sea todo un éxito

PLANTAS DE INTERIOR CUIDADOS.jpg

Plantas: cuándo es la mejor época para trasplantar los ejemplares que tienes en casa

La mejor época para realizar el trasplante de las plantas que tienes en casa son los días previos a la primavera, es decir, las últimas semanas de invierno. Esto se debe a que la savia sigue en reposo y de esa manera podrás realizar el proceso de cambio con mejores resultados y sin tanto estrés para la planta.

►TE PUEDE INTERESAR: La planta que casi no necesita agua y tiene una flor roja brillante que alegra tu jardín

plantas - trasplante.jpg

Plantas y el trasplante pre primavera para que sea todo un éxito

El cuidado de las plantas dependerá del tipo de ejemplar, pero todas coinciden que el trasplante es fundamental y un tema del que no todos saben bien cómo y cuándo hacerlo. Si bien no es complejo es importante saber algunas cuestiones y no hacerlo en cualquier momento, ya que podría afecta negativamente al desarrollo de las plantas.

Para que el trasplante de las plantas sea todo un éxito será necesario que primero observes bien si hace falta o no el cambio de maceta. Un claro ejemplo de que es momento de cambiarlas es cuando las raíces salen por los orificios del drenaje.

Por otro lado, cuando lleva mucho tiempo con el mismo sustrato y el mismo perdió los nutrientes necesarios. Otra alerta es cuando en plena época de crecimiento la planta está estancada y no crece, eso es sinónimo de poco espacio.

►TE PUEDE INTERESAR: El fungicida casero que es oro puro para tu jardín y se hace con un solo ingrediente de cocina

plantas de interior trasplante.jpg

Plantas: consejos para trasplantar correctamente tus plantas de interior